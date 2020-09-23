Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

23.09.2020 (05:50)

В текущем году около тысячи семей военнослужащих обеспечены постоянным и служебным жильем на территории Приморского края

За прошедшие 8 месяцев 2020 года Владивостокским отделом ФГКУ «Востокрегионжилье» были исполнены социальные обязательства по обеспечению постоянным и служебным жильем в отношении почти тысячи семей военнослужащих.

Так, к настоящему моменту на территории Приморского края служебное жильё предоставлено более чем семистам семьям военнослужащих, что на 23 % больше чем за аналогичный период 2019 года. Постоянным жильём и жилищной субсидией обеспечено около 300 военнослужащих, что на половину больше чем за аналогичный период прошлого года.

Около 400 военнослужащих-участников НИС получили свидетельства на оформление целевого жилищного займа. Ещё более 200 военнослужащих-участников НИС получили накопления с именного накопительного целевого счета.

Специалисты отдела, проводят активную информационно-разъяснительную работу по доведению до военнослужащих порядка и правил обеспечения жильём по всем направлениям. Активно решается вопрос обеспечения служебным жильем и выплат компенсаций военнослужащим за поднаём жилья.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
Спецназ ВВО на учении в Забайкалье захватил в плен руководителя условной НВФ
Экипажи танков Т-72Б3 ВВО провели боевые стрельбы на полигоне в Забайкалье
Возможности современного разведывательного комплекса «Зоопарк» проверены в ходе учения с артиллерийским соединением ВВО в Приамурье
Ракетное соединение ВВО получило высокую оценку по итогам тактического учения и результатам пусков нескольких ракет ОТРК «Искандер»

Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false