23.09.2020 (07:56)

Экипажи бомбардировщиков Су-34 и армейской авиации ВВО уничтожили условного противника в трех регионах на востоке России

Экипажи бомбардировочной и армейской авиации объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа выполнили плановые полёты на боевое применение на истребителях-бомбардировщиках Су-34, тактических бомбардировщиках Су-24, а так же вертолётах Ми-8амтш и Ка-52.

Учебно-тренировочные полеты выполнялись на авиационные полигоны Восточного военного округа в Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях.

В ходе выполнения лётно-тактических заданий экипажи провели разведку наземных целей в назначенных районах.

Затем летный состав на вертолетах Ми-8АМТШ "Терминатор" и Ка-52 "Аллигатор" пусками неуправляемых авиационных снарядов уничтожил колонны бронетехники и узлы связи условного противника.

В тоже время летчики на истребителях-бомбардировщиках Су-34, тактических бомбардировщиках Су-24 бомбовыми ударами из горизонтального полета уничтожили мишени, имитирующие склады ГСМ условного противника.

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