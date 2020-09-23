23.09.2020 (07:54)
В Забайкалье военные инженеры ВВО в ходе учения отработают задачи инженерного обеспечения войск
В Забайкальском крае началось тактико-специальное учение (ТСУ) с инженерными подразделениями общевойскового объединения Восточного военного округа по организации инженерного обеспечения войск.
Военнослужащие совершат марш в заданный район, отработают комплекс мероприятий по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника.
В ходе практической части ТСУ военнослужащие инженерных войск проведут инженерную разведку местности с использованием современных образцов техники и вооружения. С помощью миноискателей «Коршун» будет произведен поиск условных взрывоопасных предметов на пути движения и маневра войск.
В назначенном районе военные инженеры развернут полевые электростанции, пункты добычи и очистки воды для обеспечения группировки войск.
Кроме того, военнослужащие усовершенствуют практические навыки по инженерному оборудованию района сосредоточения и возведению фортификационных сооружений.