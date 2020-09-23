23.09.2020 (07:54)

В Забайкалье военные инженеры ВВО в ходе учения отработают задачи инженерного обеспечения войск

В Забайкальском крае началось тактико-специальное учение (ТСУ) с инженерными подразделениями общевойскового объединения Восточного военного округа по организации инженерного обеспечения войск.

Военнослужащие совершат марш в заданный район, отработают комплекс мероприятий по противодействию диверсионно-разведывательным группам условного противника.

В ходе практической части ТСУ военнослужащие инженерных войск проведут инженерную разведку местности с использованием современных образцов техники и вооружения. С помощью миноискателей «Коршун» будет произведен поиск условных взрывоопасных предметов на пути движения и маневра войск.

В назначенном районе военные инженеры развернут полевые электростанции, пункты добычи и очистки воды для обеспечения группировки войск.

Кроме того, военнослужащие усовершенствуют практические навыки по инженерному оборудованию района сосредоточения и возведению фортификационных сооружений.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице