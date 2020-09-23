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23.09.2020 (07:52)

На полигоне ВВО в Бурятии состоялась тренировка по управлению ракетными ударами ОТРК «Искандер»

Подразделения ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, провели тренировку по управлению ракетными ударами на полигоне «Дивизионный».

В ходе тренировки военнослужащие отработали действия по сигналу «Тревога», вышли в назначенные районы, где приступили к выполнению  мероприятий технической подготовки самоходных пусковых установок, организовали взаимодействие с вышестоящим командованием, инженерное оборудование, маскировку и охрану позиций.

В тоже время, ракетно-технические подразделения выполнили нормативы по приему ракет и их последующей погрузке на транспортно-заряжающие машины.

После этого, расчеты выполнили нормативы по перегрузке ракет на самоходные пусковые установки с дальнейшим совершением маневра на стартовые позиции, откуда были произведены  групповые учебные  (электронные) пуски.

В  тренировке были задействованы самоходные пусковые установки и транспортно-заряжающие машины ОТРК «Искандер».

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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