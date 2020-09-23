23.09.2020 (07:52)
На полигоне ВВО в Бурятии состоялась тренировка по управлению ракетными ударами ОТРК «Искандер»
Подразделения ракетного соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Республике Бурятия, провели тренировку по управлению ракетными ударами на полигоне «Дивизионный».
В ходе тренировки военнослужащие отработали действия по сигналу «Тревога», вышли в назначенные районы, где приступили к выполнению мероприятий технической подготовки самоходных пусковых установок, организовали взаимодействие с вышестоящим командованием, инженерное оборудование, маскировку и охрану позиций.
В тоже время, ракетно-технические подразделения выполнили нормативы по приему ракет и их последующей погрузке на транспортно-заряжающие машины.
После этого, расчеты выполнили нормативы по перегрузке ракет на самоходные пусковые установки с дальнейшим совершением маневра на стартовые позиции, откуда были произведены групповые учебные (электронные) пуски.
В тренировке были задействованы самоходные пусковые установки и транспортно-заряжающие машины ОТРК «Искандер».