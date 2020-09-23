23.09.2020 (05:49)

Спецназ ВВО на учении в Забайкалье захватил в плен руководителя условной НВФ

Военнослужащие подразделения специального назначения Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, в ходе учения провели операцию по захвату руководителя условного незаконного вооруженного формирования (НВФ).

По разведданным спецназ выяснил маршрут движения автомобиля, в котором находился лидер группы условных террористов. Устроив засаду, военнослужащие провели уничтожение водителя и вывели из строя транспортное средство. Затем спецназ произвел захват командира НВФ и доставил его командованию с целью получения информации о действиях условных террористов.

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