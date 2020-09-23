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23.09.2020 (05:32)

Экипажи танков Т-72Б3 ВВО провели боевые стрельбы на полигоне в Забайкалье

На полигоне в Забайкальском крае экипажи танков Т-72Б3 выполнили упражнения контрольных стрельб из штатного вооружения.

В ходе мероприятия танкисты поразили цели в движении и с коротких остановок штатным снарядом, а так же из крупнокалиберных танковых пулемётов.  Появляющиеся и движущиеся мишени, имитирующие движущийся танк, противотанковый гранатометный расчёт и безоткатное артиллерийское орудие находились на дальностях от 500 до 2000 метров.

Помимо выполнения упражнений стрельб военнослужащие выполнили ряд нормативов по огневой, технической и тактической подготовке. На соседнем учебном месте механики-водители танков отработали преодоление естественных и искусственных препятствий.

Экипажи выполнили боевые стрельбы, как в дневное, так и ночное время суток.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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