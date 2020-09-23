23.09.2020 (05:11)

Возможности современного разведывательного комплекса «Зоопарк» проверены в ходе учения с артиллерийским соединением ВВО в Приамурье

В Амурской области в ходе тактического учения с артиллерийским соединением Восточного военного округа, проверены возможности современного радиолокационного комплекса разведки «Зоопарк», поступившего на вооружение несколько месяцев назад. В учении задействовано около 600 военнослужащих и более 200 единиц вооружения, в том числе дальнобойные САУ «Малка», «Гиацинт», РСЗО «Ураган» и другие комплексы.

В ходе выполнения стрельбы артиллеристы применили комплекс для вычисления более 40 огневых позиций находящихся на удалении от 10 до 30 километров. Радиолокационная станция позволила вскрыть полную систему огня условного противника и правильно рассчитать, координаты целей. Кроме того, комплекс позволил контролировать воздушное пространство и своевременно обнаружить разведывательный БЛА условного противника.

Модернизированный комплекс «Зоопарк» позволяет одновременно обнаружить до 70 различных артиллерийских позиции и выдать их координаты в течение первых 20 секунд после залпа. В специальном программном обеспечении комплекса применены уникальные адаптивные алгоритмы поиска целей, а также новейшие методы цифровой обработки информации, позволяющие увеличить точность определения координат, вероятность обнаружения и распознавания целей. Комплекс размещен на базе гусеничного тягача МТ-ЛБУ.

Комплекс разведки «Зоопарк» значительно усилил боевые возможности соединения, в том числе при ведении контрбатарейной борьбы (артиллерийских дуэлей), когда необходимо в кратчайшие сроки определить координаты огневых позиций условного противника и уничтожить их. Также комплекс позволяет с высокой точностью корректировать огонь по разрывам снарядов своих артиллерийских систем.

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