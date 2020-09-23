23.09.2020 (04:54)

Ракетное соединение ВВО получило высокую оценку по итогам тактического учения и результатам пусков нескольких ракет ОТРК «Искандер»

Подразделения ракетного соединения Восточного военного округа прибыли в пункт постоянной дислокации в Еврейской автономной области после тактического учения и полевого выхода на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. По результатам учений с несколькими практическими пусками ракет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» соединение оценено на «хорошо», а результаты ракетных стрельб на «отлично».

В течение полутора месяцев расчеты произвели три пуска баллистических и крылатых ракет. В ходе проведения оперативно-специального сбора под руководством начальника Ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского, расчетами был выполнен групповой пуск с нанесением массированного ракетного удара. Впервые в учебно-боевой работе ракетчики соединения действовали в связке с разведывательными беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», которые оперативно обнаружили цели и передали координаты напрямую расчетам ОТРК «Искандер». Мишени были поражены с высокой точностью.

По прибытию на железнодорожной станции Биробиджан коллектив соединения встретили хлебом и солью. Для поздравления военнослужащих прибыли семьи, а также гарнизонный оркестр.

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