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23.09.2020 (04:54)

Ракетное соединение ВВО получило высокую оценку по итогам тактического учения и результатам пусков нескольких ракет ОТРК «Искандер»

Подразделения ракетного соединения Восточного военного округа прибыли в пункт постоянной дислокации в Еврейской автономной области после  тактического учения и  полевого выхода на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. По результатам учений с несколькими практическими пусками ракет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» соединение оценено на «хорошо», а результаты ракетных стрельб на «отлично».

 В течение полутора месяцев расчеты произвели три пуска баллистических и крылатых ракет. В ходе проведения оперативно-специального сбора под руководством начальника Ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Михаила Матвеевского, расчетами был выполнен групповой пуск с нанесением массированного ракетного удара. Впервые в учебно-боевой работе ракетчики соединения действовали в связке с разведывательными беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», которые оперативно обнаружили цели и передали координаты напрямую расчетам ОТРК «Искандер». Мишени были поражены  с высокой точностью.

По прибытию на железнодорожной станции Биробиджан коллектив соединения встретили хлебом и солью. Для поздравления военнослужащих  прибыли семьи, а также гарнизонный оркестр.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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