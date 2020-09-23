23.09.2020 (04:36)

На Курильских островах военнослужащие ВВО завершили учение по противодесантной обороне

Военнослужащие подразделений армейского корпуса Восточного военного округа на Курильских островах в рамках стартовавшего учения по противодесантной обороне, ранее были подняты по учебной тревоге и на штатной технике совершили марш на общевойсковой полигон «Горячие ключи».

По прибытию в район личным составом выполнены мероприятия по оборудованию инженерных заграждений и тактической маскировке техники.

В ходе учения командиры различного уровня отработали вопросы управления подразделениями при ведении маневренной обороны, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения.

Кроме того, были подготовлены опорные пункты, огневые засады на вероятных путях движения условного противника.

Во время розыгрыша тактических эпизодов личный состав действовал по различным вводным, в частности при нанесении условным противником авиаудара. Особое внимание было уделено организации взаимодействия с расчетами БЛА в ходе мобильной обороны.

На заключительном этапе учения, подразделения выполнили боевые стрельбы по мишеням, имитирующие боевую технику и живую силу условного противника.

В мероприятии боевой подготовки приняли участие около 1 тыс. военнослужащих и было задействовано более 200 единиц военной и специальной техники. Для ведения разведки с воздуха были задействованы современные комплексы БЛА.

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