23.09.2020 (08:00)

Морская пехота Черноморского флота и Каспийской флотилии отрабатывают задачи подготовки к погрузке на корабли

По плану стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» соединения, боевая техника береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии, дислоцированные в Новороссийске, Крыму Республике Дагестан и Астраханской области совершили марши в районы сосредоточения десантируемых войск и сил высадки.

На марше военнослужащими береговых войск и морскими пехотинцами отработаны задачи походного охранения колонн, преодоления зараженных участков местности, отражения нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации.

По прибытию в районы сосредоточения подразделения береговых войск и морской пехоты выполнили комплекс мероприятий по развертыванию пунктов управления, маскировке техники, инженерное оборудование районов проведения учений.

Береговые войска Черноморского флота и Каспийской флотилии отрабатывают боевое слаживание подразделений, ротно-тактические учения с применением стрелкового оружия и осуществляют подготовку к выполнению задач противодесантной обороны участка необорудованного побережья. Проводится комплекс мероприятий по подготовке десантно-высадочных средств Черноморского флота и Каспийской флотилии к выполнению задач по плану СКШУ «Кавказ-2020». Морская пехота Черноморского флота заняла районы ожидания погрузки на большие десантные корабли, из которых формируются десантные отряды кораблей. Надводными кораблями отрабатывают задачи охранения десантных кораблей в районах формирования сил морского десанта.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице