23.09.2020 (05:00)

Морские пехотинцы Каспийской флотилии на СКШУ «Кавказ-2020» ликвидировали НВФ в горах Дагестана

Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии в ходе стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» уничтожили незаконные вооружённые формирования (НВФ) на полигоне «Аданак» в Республике Дагестан.

Морские пехотинцы совершили высадку штурмовым способом из транспортных вертолётов Ми-8, блокировали условного противника и связали его боевыми действиями, не дав покинуть место сбора.

Поддержку на этапе высадки морским пехотинцам оказали ударные вертолёты Ми-35.

На учение привлечено более 700 военнослужащих морской пехоты, задействовано около 30 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82АМ, реактивные системы залпового огня РСЗО «Град», 122-мм гаубицы Д-30, 120-мм минометы 2С12 «Сани».

Основные силы батальона погрузились на боевую технику, совершили марш с выходом в тыл условного противника, блокировали и разоружили НВФ.

В ходе учения военнослужащие преодолели минно-взрывные заграждения с разминированием участков дороги, продолжив движение в разминированном коридоре.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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