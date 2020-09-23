23.09.2020 (04:00)

Десантники-танкисты Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили более 100 бронированных целей условного противника

В рамках подготовительного этапа к стратегическим командно-штабным учениям (СКШУ) «Кавказ – 2020», подразделения отдельного танкового батальона Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения отработали действия по применению танковых подразделений в горно-лесистой местности и выполнили практические стрельбы из вооружения танка Т-72Б3 штатными боевыми снарядами по появляющимся и движущимся целям на различных расстояниях, а также из крупнокалиберного 12,7-мм зенитного пулемета «Корд» по воздушным целям.

Стрельба велась по целям, имитирующим движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и артиллерийское орудие на расстоянии до 2000 м.

Выполнение боевых задач для экипажей танков усложнялось с поступлением неожиданных вводных. Мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время, что потребовало от десантников мгновенной реакции и точности при стрельбе.

Также, в ходе тренировки, экипажи танков совершенствовали навыки ведения фланговой стрельбы в движении, что является одним из сложнейших элементов в действиях танковых подразделений.

Всего, в ходе учения, экипажи танков поразили более 100 бронированных и воздушных целей условного противника.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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