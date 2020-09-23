23.09.2020 (03:30)

Тактическая группа ЮВО в Южной Осетии совершила марш на полигон «Дзарцеми» в Южной Осетии в ходе СКШУ «Кавказ-2020»

Тактическая группа 4-й российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии совершила марш на общевойсковой полигон «Дзарцеми» в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020».

В ходе совершения марша на колонну батальонной тактической группы совершили нападение «диверсанты» условного противника, в роли которого выступили подразделения разведывательного батальона российской базы ЮВО. Военнослужащие тактической группы своевременно обнаружили засаду, вступили в учебный бой, обеспечили прикрытие основной колонны для убытия в безопасный район.

В ходе боя военнослужащие ЮВО отработали различные тактические приемы, в частности, скрытное продвижение, используя естественные укрытия на местности, элементы наступления с огневым прикрытием.

Также во время марша подразделения отработали вопросы инженерной разведки маршрута выдвижения, обеспечения противовоздушной и противодиверсионной обороны, выполняли нормативы передвижения в колоннах.

Всего к розыгрышам боевых тактических действий в рамках СКШУ «Кавказ-2020» в Южной Осетии привлечено более до 1 тыс. военнослужащих, задействовано около 300 единиц вооружения и военной техники, в их числе танки Т-72, боевые машины пехоты БМП-2, зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска», зенитно-ракетный комплекс «Стрела», самоходные артиллерийские установки «Акация», минометы «Сани», автоматические и ручные гранатометы АГС-17 и РПГ-7В.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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