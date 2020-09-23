23.09.2020 (02:30)

В Абхазии российские и абхазские военнослужащие провели операцию по борьбе с вооруженными формированиями в рамках учения «Кавказ-2020»

В рамках проведения стратегического командно- штабного учения «Кавказ-2020» российские военнослужащие разведывательных подразделений Южного военного округа (ЮВО) совместно с военнослужащими специальных подразделений Республики Абхазии отработали действия по изоляции районов нахождения условных террористов, их блокированию и полному уничтожению.

Розыгрыши практических действий по выявлению, блокированию каналов снабжения и уничтожению лагеря незаконных вооруженных формирований проводились силами совместной группировки вооруженных сил России и Республики Абхазии на горном полигоне «Цабал»» и на побережье Черного моря.

Кроме того, на учении военнослужащими были отработаны практические мероприятия, направленные на развертывание и ведение территориальной обороны Республики Абхазии в условиях террористической угрозы.

Активная фаза учения пройдет на прибрежной морской линии, где военнослужащие мотострелковых, танковых, артиллерийских и подразделений ПВО отработают действия по обороне побережья в ходе высадки десанта «условного противника».

Завершающим этапом учения станут боевые стрельбы из вооружения танков Т-72Б3 и БТР-82АМ по более чем 2 тыс. наземным и воздушным целям в горных районах кавказского хребта, в ходе уничтожения «противника» будет израсходовано порядка 50 тыс. боеприпасов крупного калибра.

В общей сложности в маневрах на территории Республики Абхазии в горах и на побережье Черного моря принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц различной современной техники совместных разнородных сил России и Абхазии. В частности, авиационные силы в составе российских вертолетов КА-52 «Аллигатор» и абхазских МИ-8 и МИ-8АМТШ «Терминатор» с аэромобильными группами н борту, зенитно-ракетные комплексы большого радиуса действия С-300, танки Т-72Б3, новейшие БТР-82АМ, ПТРК «Штурм», САУ 2С3 «Акация», РСЗО «Град», 122-мм гаубицы Д-30, 120-мм минометы «Сани», машины связи на базе БТР-80, вездеходы на шасси КамАЗа и др.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» проходит с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлечено около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составляет до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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