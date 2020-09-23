23.09.2020 (01:32)

Впервые горные мотострелки ЮВО в пустынной местности Астраханской области провели ночной оборонительный бой в рамках СКШУ «Кавказ-2020»

На полигоне «Ашулук» в Астраханской области более 800 военнослужащих горного мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) из Северного Кавказа впервые провели учение по организации маневренной обороны в ночное время в безориентирной пустынной местности с приборами ночного видения.

В ходе практической части учения были отработаны задачи по ведению подвижной обороны, подготовке маневров с учетом тактической обстановки с целью дезориентировать условного противника и нанести максимальные потери.

К этапу учения привлекались мотострелковые подразделения, оснащенные многоцелевыми тягачами легкобронированными МТЛБ-МВ.

Военнослужащие выполнили стрельбы с применением всего комплекса вооружения боевых машин с закрытых огневых позиций, подсвечивая местность используя осветительные мины.

Экипажи отработали такие элементы тактической и огневой подготовки как фланговая стрельба, стрельба с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника на дистанциях от 500 до 1,2 тыс. м.

В ходе стрельб экипажи усовершенствовали свое мастерство в вождении боевых машин по пересеченной местности, обнаружении и уничтожении целей с применением приборов ночного видения, слаженности действий при ведении боя в составе подразделений.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» привлечено около 80 тыс. человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составляет до 12 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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