22.09.2020 (20:51)

В Севастополе на базе филиала ЦСКА стартовал чемпионат ВС РФ по международному военно-морскому пятиборью

К участию в чемпионате после прохождения мандатной комиссии были допущены 36 мужчин и 7 женщин. В соревнованиях примут участие команды ЦСКА, Западного и Южного военных округов, две сборные Военно-морского флота, Черноморского флота, сборная Военного института физической культуры и Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова.

Торжественная церемония открытия соревнований состоялась сегодня, 22 сентября, в спортивном комплексе «Плавательный. В мероприятии приняла участие заместитель начальника филиала ЦСКА, г. Севастополь, Татьяна Синенко. Перед тем как объявить соревнования открытыми, Татьяна Ивановна пожелала спортсменам спортивного азарта, а также честной и бескомпромиссной борьбы. В сегодняшнем соревновательном дне спортсмены будут выступать в дисциплинах «плавание в ластах» и «гонка на выживание».

К моменту открытия соревнований уже были подведены итоги первого вида соревновательной программы «полоса препятствий». Среди мужчин лучшими в данной дисциплине стали представители Военно-морского флота. Сержант Владислав Токарчук установил рекорд времени прохождения дистанции – 1 минута 59 секунд и 32 сотые. Второй результат показал курсант Назар Богачев выступающий за сборную ВМФ-2 – 2:07,50. Третье время у представителя ЦСКА капитана Александра Боцмана – 2:08,01.

Среди женщин лучшее время прохождения дистанции показали представительницы Центрального спортивного клуба Армии. Прапорщик Юлия Потураева преодолела дистанцию за 2 минуты 7 секунд и 24 сотые. Прапорщик Алина Антонова во время прохождения дистанции допустила техническую ошибку за что получила дополнительные 20 секунд к итоговому результату. Тем не менее, даже с учетом штрафных секунд, её время осталось вторым в итоговом протоколе – 2:37,29. Третье время дня показала представительница Западного военного округа гвардии матрос Екатерина Андреева, которая так же не обошлась без штрафа – 3:04,39.

В оставшиеся дни чемпионата спортсменов ожидают дисциплины «морская практика» и «амфибийный кросс». Награждение победителей и призеров, а также церемония закрытия чемпионата состоятся уже в пятницу на базе филиала ЦСКА, г. Севастополь.

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