22.09.2020 (20:47)

В ВМА им.С.М.Кирова состоялся учебно-методический сбор руководящего состава

В Военно-медицинской академии им.С.М.Кирова состоялся учебно-методический сбор руководящего состава академии, факультетов, профессорско-преподавательского состава кафедр, адъюнктов, офицеров НИЦ, подразделений обеспечения академии и руководящего состава филиала академии.

Учебно-методический сбор открыл временно исполняющий обязанности начальника академии генерал-майор медицинской службы Бунин С.А.

С докладами выступили заместитель начальника академии по учебной и научной работе генерал-майор медицинской службы Котив Б.Н. «Итоги 2019-2020 учебного года и задачи на новый учебный год»; заместитель начальника филиала академии по учебной и научной работе подполковник медицинской службы Макиев Р.Г. «Итоги деятельности филиала академии (г. Москва) в 2019-2020 учебном году и задачи на новый учебный год»; старший преподаватель кафедры рентгенологии и радиологии с курсом ультразвуковой диагностики подполковник медицинской службы Романов Г.Г. «Опыт проведения занятий в дистанционной форме обучения с применением электронной образовательной среды на кафедре (рентгенологии и радиологии с курсом ультразвуковой диагностики)».

Кроме того, на заседаниях профильных межкафедральных предметно-методических комиссий были обсуждены вопросы организации подготовки к проведению государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации выпускников академии в 2020 году, а также вопросы совершенствования образовательной деятельности на кафедрах академии, в том числе, совершенствования практической подготовленности курсантов и слушателей академии.

Итоги учебно-методического сбора были подведены на итоговом заседании председателей межкафедральных предметно-методических комиссий под руководством заместителя начальника академии по учебной и научной работе генерал-майора медицинской службы Котива Б.Н.

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