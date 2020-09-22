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22.09.2020 (20:44)

В Главном храме Вооруженных Сил состоялся торжественный молебен в память о Преподобном Иосифе Волоцком – небесном покровителе военнослужащих и гражданского персонала МТО ВС РФ

22 сентября 2020 г. православная церковь отмечает день памяти преподобного Иосифа Волоцкого, который является небесным покровителем воинских частей, вузов и организаций материально-технического обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации.

По этому случаю в Патриаршем соборе во имя Воскресения Христова - Главном храме ВС РФ в этот день был отслужен торжественный молебен, который возглавил клирик собора протоиерей Александр Солдатенков. За богослужением молились военнослужащие и гражданский персонал Центральных органов военного управления, воинских частей и организаций материально-технического обеспечения, члены их семей и приглашённые гости.

Во время молебна звучали особые прошения о воинах войск материально-технического обеспечения, которые несут свою службу в многочисленных гарнизонах, находящихся не только в России, но и за рубежом.

По окончании богослужения отец Александр обратился к воинам с пастырским словом, в котором отметил важность для Вооруженных сил надёжного тыла, напомнив, что на плечах военнослужащих МТО лежит большая ответственность перед Богом и Родиной за обеспечение каждого воина всем необходимым для его ратного служения.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Булгаков , МТО
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