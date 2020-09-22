22.09.2020 (20:41)

Минобороны пригласило на основные эпизоды учений «Кавказ-2020» журналистов из 13 стран мира

Более ста журналистов ведущих СМИ из России и тринадцати стран мира приглашены на финальные этапы стратегических командных учений «Кавказ-2020».

На ключевые эпизоды стратегических командных учений «Кавказ-2020» приглашено около 170 отечественных и иностранных журналистов.

Представители ведущих СМИ прибыли из Белоруссии, Болгарии, Вьетнама, Германии, Исландии, Италии, Ирака, Китая, Мьянмы, Пакистана, США, Франции и Японии.

Отечественные и иностранные представители СМИ увидят самые зрелищные эпизоды учений на основных российских полигонах Ашулук, Капустин Яр, Прудбой, Турали и Раевский.

Учения «Кавказ-2020» проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова. Участие в них принимают около 80 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС и Росгвардии, а также до 1 тыс. военных шести зарубежных стран — Армении, Белоруссии, Ирана, Китая, Мьянмы и Пакистана. К эпизодам, подпадающим под действие Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, планируется привлечь до 12,9 тыс. военнослужащих.

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