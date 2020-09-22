22.09.2020 (20:38)
В храме штаба ЗВО в Санкт-Петербурге состоялась церемония привнесения икон
В Санкт-Петербурге в Храме во имя святого великомученника и победоносца Георгия, расположенном в штабе Западного военного округа, состоялась церемония привнесения икон.
Верующие военнослужащие гвардейской Краснознаменной танковой армии привнесли в Храм икону Ангела-Хранителя. Верующие сотрудники военного комиссариата Курской области привнесли икону Курской Божией Матери. Иконы принимали отец Георгий (Волобуев) и отец Павел (Луханин), которые совершили богослужение.
В штабе ЗВО расположен действующий Храм во имя святого великомученника и победоносца Георгия, созданный при строительстве здания Главного штаба архитектором Карлом России в 1822 году.
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