22.09.2020 (20:38)

В храме штаба ЗВО в Санкт-Петербурге состоялась церемония привнесения икон

В Санкт-Петербурге в Храме во имя святого великомученника и победоносца Георгия, расположенном в штабе Западного военного округа, состоялась церемония привнесения икон.

Верующие военнослужащие гвардейской Краснознаменной танковой армии привнесли в Храм икону Ангела-Хранителя. Верующие сотрудники военного комиссариата Курской области привнесли икону Курской Божией Матери. Иконы принимали отец Георгий (Волобуев) и отец Павел (Луханин), которые совершили богослужение.

В штабе ЗВО расположен действующий Храм во имя святого великомученника и победоносца Георгия, созданный при строительстве здания Главного штаба архитектором Карлом России в 1822 году.

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