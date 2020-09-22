Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.09.2020 (20:38)

В храме штаба ЗВО в Санкт-Петербурге состоялась церемония привнесения икон

В Санкт-Петербурге в Храме во имя святого великомученника и победоносца Георгия, расположенном в штабе Западного военного округа, состоялась церемония привнесения икон.

Верующие военнослужащие гвардейской Краснознаменной танковой армии привнесли в Храм икону Ангела-Хранителя. Верующие сотрудники военного комиссариата Курской области привнесли икону Курской Божией Матери. Иконы принимали отец Георгий (Волобуев) и отец Павел (Луханин), которые совершили богослужение.

В штабе ЗВО расположен действующий Храм во имя святого великомученника и победоносца Георгия, созданный при строительстве здания Главного штаба архитектором Карлом России в 1822 году.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Нижегородской области военнослужащие ЗВО отразили наступление превосходящих сил условного противника
В Санкт-Петербурге презентовали пятый том «Победные залпы» сборника «Ленинград. Война. Блокада»
В Ленинградской области разведчики ЗВО применили новейший автомат АК-12 в ходе тактической стрельбы
Российские военнослужащие в Приднестровье приступили к батальонно-тактическому учению

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false