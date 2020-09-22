22.09.2020 (20:26)

Слушатели Академии Генерального штаба проходят войсковую стажировку на учении «Кавказ – 2020»

Слушатели Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации проходят войсковую стажировку в ходе стратегического командно-штабного учения «Кавказ – 2020». Соответствующие указания отдал начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.

Более ста офицеров и генералов, которые обучаются на факультете национальной безопасности и обороны государства, прибыли в районы проведения учения и приступили к выполнению задач в составе штаба руководства и в органах военного управления. Им предстоит действовать вместе с войсковыми профессионалами в оперативно-стратегическом и стратегическом звеньях управления, закрепить полученные знания, совершенствовать умения и практические навыки, а также выполнить ряд заданий исследовательского характера.

Сегодня доля практических занятий, венцом которых в академии считается войсковые стажировки и практики, достигла 53 процентов. Этот показатель обеспечивает формирование устойчивых навыков организации и управления современными операциями, а также позволяет реализовать новые подходы в подготовке командных кадров. В этих целях командование вуза синхронизировало учебные программы с мероприятиями оперативной и боевой подготовки войск.

Военная академия Генерального штаба — одно из старейших военно-учебных заведений, в котором обучаются генералы, адмиралы и старшие офицеры Вооруженных Сил, других министерств и ведомств, а также зарубежных армий. За выдающиеся заслуги в подготовке кадров вуз награжден орденами Ленина, Боевого Красного Знамени, Суворова I степени и Кутузова, а также двенадцатью регалиями зарубежных стран.

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