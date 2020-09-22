22.09.2020 (20:23)

Армейские скалолазы завоевали все медали на чемпионате России по скалолазанию в многоборье

В Москве прошли Кубок России по скалолазанию в дисциплине «скорость» и чемпионат России по скалолазанию в олимпийской дисциплине «многоборье», в рамках которых армейцы завоевали семь наград разного достоинства – две золотые, три серебряные и две бронзовые.

Отличные результаты спортсмены Центрального спортивного клуба Армии продемонстрировали на завершившемся накануне чемпионате России по скалолазанию в олимпийской дисциплине «многоборье», записав на свой счёт все медали.

Победу на турнире одержали чемпион мира в боулдеринге Алексей Рубцов и чемпионка мира в многоборье, победитель и бронзовый призер Первенства Европы, обладательницей Кубка России в многоборье и трудности младший сержант Елена Красовская.

В финальном забеге Рубцов оказался быстрее победителя Всемирных военных игр, трехкратного бронзового призера Кубка России в многоборье прапорщика Сергея Лужецкого, а Красовская обогнала серебряного призера чемпионата России в многоборье, бронзового призёра чемпионата России в трудности, обладательницу Кубка страны 2019 года в боулдеринге Викторию Мешкову.

Бронзовыми призерами чемпионата страны стали победитель Всемирных военных игр, обладатель Кубка России Вадим Тимонов и чемпионка мира и Европы, призер Всемирных игр, двукратная победительница Всемирных военных игр прапорщик Анна Цыганова.

Ранее в Москве прошел Кубка России по скалолазанию в дисциплине «скорость», ставший первым взрослым турниром в России после пандемии. Турнир принес «серебро» бронзовому призеру чемпионата мира в скорости Александру Шикову, в забеге за первое место уступившему Владиславу Деулину. Победу в забеге за третье место одержал Дмитрий Тимофеев.

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