22.09.2020 (17:00)

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков принял участие в активной фазе учений «Славянское братство-2020»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков принял участие в активной фазе учений «Славянское братство-2020»

22 сентября 2020 г. в соответствии с замыслом белорусско-российского учения «Славянское братство-2020» на полигоне «Брестский» (Республика Беларусь) военнослужащие двух стран совершили практическое десантирование парашютным способом личного состава и техники из самолетов Ил-76МД с последующей отработкой тактических задач.

За ходом десантирования российских и белорусских военнослужащих наблюдал командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков, прибывший накануне в Республику Беларусь для проверки хода учения, и министр обороны Республики Беларусь генерал-майор Виктор Хренин. В рамках выполнения задачи военнослужащие Псковского десантно-штурмового соединения ВДВ совместно с белорусскими коллегами совершили марш с полигона «Брестский» на аэродром «Барановичи» для погрузки в самолеты военно-транспортной авиации.

Десантирование российских и белорусских военнослужащих производилось с высоты около 600 метров из шести самолетов военно-транспортной авиации ВКС России и одного самолета Ил-76 ВВС Республики Беларусь на незнакомую для них площадку приземления.

Всего было десантировано около 250 российских и белорусских десантников и 3 единиц боевой техники. Выброска осуществлялась в едином боевом строю самолетов в один проход с двухминутным временным интервалом между бортами. После приземления личный состав подразделений двух стран отработал тактические задачи по захвату и удержанию важных объектов условного противника и выгодного рубежа до подхода основных сил многонациональной тактической группы. Командующий Воздушно-десантными войсками России и министр обороны Республики Беларусь высоко оценили подготовку российских и белорусских десантников.

Ранее, в соответствии с замыслом белорусско-российского учения «Славянское братство-2020» на территорию Республики Беларусь на полигон «Гожский» под Гродно железнодорожным транспортом прибыла батальонная тактическая группа Тульского соединения воздушно-десантных войск России, а также на полигон «Брестский» российские десантники из состава батальонной тактической группы Псковского десантно-штурмового соединения.

В ходе активной фазы учения российские и белорусские военнослужащие отрабатывают задачи по высадке из вертолетов, захват района для десантирования, десантирование основных сил парашютным способом из самолетов Ил-76мд, блокирование населенного пункта, а также уничтожение условных незаконных вооруженных формирований.

Всего в учении с российской стороны в ходе активной фазы белорусско-российского учения «Славянское братство-2020» примут участие более 900 чел. и около 100 ед. ВВСТ.

С 14 сентября 2020 г. на полигонах «Брестский» и «Гожский» на территории Республики Беларусь проводится совместное белорусско-российское учение «Славянское братство-2020». В ходе учения военнослужащие двух стран отрабатывают вопросы выполнения контртеррористических задач в составе многонациональной тактической группы.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице