22.09.2020 (18:08)
Корабли Беломорской ВМБ обеспечат очередной этап испытаний АПЛ «Казань» в Белом море
Корабли и вспомогательные суда Беломорской военно-морской базы приступили к обеспечению очередного этапа испытаний в Белом море новейшей многоцелевой атомной подводной лодки «Казань» модернизированного проекта «Ясень».
Экипаж подводной лодки отрабатывает на ней элементы второй специальной задачи курса боевой подготовки и обеспечивает испытания систем и механизмов в подводном положении.
В обеспечении подводных испытаний АПЛ «Казань» в морских полигонах задействован тяжёлый атомный подводный крейсер «Дмитрий Донской».
После выполнения поставленных задач в море все корабли и суда возвратятся в пункт постоянного базирования - Северодвинск.
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