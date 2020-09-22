22.09.2020 (18:08)

Корабли Беломорской ВМБ обеспечат очередной этап испытаний АПЛ «Казань» в Белом море

Корабли и вспомогательные суда Беломорской военно-морской базы приступили к обеспечению очередного этапа испытаний в Белом море новейшей многоцелевой атомной подводной лодки «Казань» модернизированного проекта «Ясень».

Экипаж подводной лодки отрабатывает на ней элементы второй специальной задачи курса боевой подготовки и обеспечивает испытания систем и механизмов в подводном положении.

В обеспечении подводных испытаний АПЛ «Казань» в морских полигонах задействован тяжёлый атомный подводный крейсер «Дмитрий Донской».

После выполнения поставленных задач в море все корабли и суда возвратятся в пункт постоянного базирования - Северодвинск.

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