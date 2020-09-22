Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

22.09.2020 (18:08)

Корабли Беломорской ВМБ обеспечат очередной этап испытаний АПЛ «Казань» в Белом море

Корабли и вспомогательные суда Беломорской военно-морской базы приступили к обеспечению очередного этапа испытаний в Белом море новейшей многоцелевой атомной подводной лодки «Казань» модернизированного проекта «Ясень».

Экипаж подводной лодки отрабатывает на ней элементы второй специальной задачи курса боевой подготовки и обеспечивает испытания систем и механизмов в подводном положении.

В обеспечении подводных испытаний АПЛ «Казань»  в морских полигонах задействован тяжёлый атомный подводный крейсер «Дмитрий Донской».

После выполнения поставленных задач в море все корабли и суда возвратятся в пункт постоянного базирования - Северодвинск.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Арктическая группировка Северного флота провела высадку морского десанта на тихоокеанском побережье Чукотки
БДК «Александр Отраковский» вывез 70 тонн металлолома, собранного военными экологами на острове Кильдин в Баренцевом море
Арктическая группировка Северного флота продолжила движение на Восток
Морские пехотинцы Северного флота провели тренировку по тактической стрельбе

Метки:
Северный флот
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false