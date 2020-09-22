22.09.2020 (18:20)

Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Черноморского флота уничтожили корабли условного противника в ходе СКШУ «Кавказ-2020»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Черноморского флота уничтожили корабли условного противника в ходе СКШУ «Кавказ-2020»

Расчёты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов БПКРК «Бал» и «Бастион» Черноморского флота (ЧФ) выполнили ракетные стрельбы по морским целям условного противника в рамках стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020».

По замыслу учения, отряд десантных кораблей условного противника приблизился к Черноморскому побережью Краснодарского края с целью высадки тактического десанта. Расчёты БПКРК «Бал» и «Бастион» получили задачу по уничтожению корабельной группировки ракетным ударом.

Совершив марш в позиционные районы, ракетчики в кратчайшие сроки привели комплексы к бою, выполнили поиск целей и осуществили их поражение, израсходовав по одной ракете.

В роли условного противника были использованы большие корабельные щиты-мишени. Визуальный контроль попадания осуществляли беспилотные летательные аппараты из состава морской авиации и ПВО ЧФ.

После ракетной стрельбы боевые расчёты отработали вывод комплексов из-под удара, смену, оборудование и маскировку новых огневых позиций.

Справочно:

СКШУ «Кавказ-2020» пройдет в период с 21 по 26 сентября 2020 года под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя Министра обороны Российской Федерации на территории Южного военного округа и станет в текущем году завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной (боевой) подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации.

В ходе учения будут отработаны вопросы применения группировок войск (сил) коалиции государств в интересах обеспечения военной безопасности на юго-западе Российской Федерации.

В рамках СКШУ «Кавказ-2020» задачи в море выполняют более 20 кораблей и катеров флота, в том числе: флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер «Москва», сторожевой корабль «Пытливый», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Азов» и «Новочеркасск», ракетные катера «Набережные Челны», «Ивановец», «Шуя» и «Р-60», а также ракетный корабль на воздушной подушке «Самум». На различных этапах учения корабельные и береговые соединения, авиация флота выполняют комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетно-бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям.

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