22.09.2020 (18:00)

С подразделениями Новороссийского и Камышинского соединений ВДВ проведена тренировка по загрузке техники и личного состава в самолеты военно-транспортной авиации

Подразделения десантно-штурмовых соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ), дислоцированных в Краснодарском крае и Волгоградской области, в рамках подготовки к практическим действиям в ходе стратегического командно-штабного учения «Кавказ – 2020», провели тренировки по погрузке военной техники и личного состава в самолеты военно-транспортной авиации.

Погрузка модернизированных боевых машин десанта БМД-2КУ, грузовых парашютных платформ, а также личного состава парашютного десанта в военно-транспортные самолеты Ил-76мд проводилась на аэродромах Армавир и Энгельс, с последующим перебазированием на аэродромы взлета Таганрог и Ульяновск.

Часть сил и средств воздушного десанта была десантирована на незнакомую площадку приземления, где с десантно-штурмовыми подразделениями был отработан ряд тактических эпизодов.

В ходе практических действий плану СКШУ «Кавказ-2020» подразделениям Новороссийского и Камышинского соединений ВДВ предстоит провести десантирование военной техники и личного состава парашютным способом на незнакомый полигон и выполнить учебно-боевые задачи по предназначению.

В настоящее время на полигонах и военных аэродромах Южного военного округа десантники ведут активную подготовку к предстоящим действиям.

Соединения ВДВ на период проведения СКШУ «Кавказ-2020» переданы в оперативное подчинение командующему Южного военного округа.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа – «Прудбой», «Ашулук», «Капустин Яр», наземных авиационных полигонах «Арзгирский» и «Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек (в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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