22.09.2020 (16:32)
В Санкт-Петербурге презентовали пятый том «Победные залпы» сборника «Ленинград. Война. Блокада»
В Санкт-Петербурге в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда состоялась презентация пятого тома «Победные залпы» сборника «Ленинград. Война. Блокада».
Положительные отзывы о книге высказали вице-президент Российской ассоциации Героев Геннадий Фоменко и главный научный сотрудник Центрального музея ВС РФ Владимир Афанасьев.
В пятый том «Победные залпы» сборника «Ленинград. Война. Блокада» вошли боевые документы Ленинградского фронта, с которых снят гриф секретности: приказы и директивы штаба фронта, карты с боевой обстановкой, доклады о работе нацистских концлагерей, изданные в Ленинграде в годы войны наставления по ведению боевых действий, номера фронтовой газеты «На страже Родины» военных лет и т.д.
В сборнике также опубликованы материалы о печати в блокадном Ленинграде первой карты Берлина, о работе Ленинградского радио, создании первых мемориалов, посвящённых обороне города.
Авторы издания вручили партнёрам проекта благодарственные письма от командования Западного военного округа и руководства Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.
Презентация завершилась концертом, на котором творческие коллективы исполнили всенародно любимые песни о войне.