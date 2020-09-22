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22.09.2020 (16:32)

В Санкт-Петербурге презентовали пятый том «Победные залпы» сборника «Ленинград. Война. Блокада»

В Санкт-Петербурге в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда состоялась презентация пятого тома «Победные залпы» сборника «Ленинград. Война. Блокада».

Положительные отзывы о книге высказали вице-президент Российской ассоциации Героев Геннадий Фоменко и главный научный сотрудник Центрального музея ВС РФ Владимир Афанасьев.

В пятый том «Победные залпы» сборника «Ленинград. Война. Блокада» вошли боевые документы Ленинградского фронта, с которых снят гриф секретности: приказы и директивы штаба фронта, карты с боевой обстановкой, доклады о работе нацистских концлагерей, изданные в Ленинграде в годы войны наставления по ведению боевых действий, номера фронтовой газеты «На страже Родины» военных лет и т.д.

В сборнике также опубликованы материалы о печати в блокадном Ленинграде первой карты Берлина, о работе Ленинградского радио, создании первых мемориалов, посвящённых обороне города.

Авторы издания вручили партнёрам проекта благодарственные письма от командования Западного военного округа и руководства Научно-исследовательского института (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

Презентация завершилась концертом, на котором творческие коллективы исполнили всенародно любимые песни о войне.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Великая Отечественная война (ВОВ)
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