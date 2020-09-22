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22.09.2020 (16:03)

Под Самарой снайперы ЦВО учились сопровождать гуманитарную колонну в зоне боевых действий

На Рощинском полигоне в Самарской области со снайперами 2-й гвардейской общевойсковой армии проведено учение, в ходе которого было отработано сопровождение автомобилей с гуманитарной помощью в зонах ведения боевых действий.

Снайперы скрытно занимали позиции на маршрутах движения грузовиков, создавали передвижные огневые точки на наиболее опасных направлениях, дежурили по несколько часов без движения. По замыслу практических действий, военнослужащим нужно было определить характер появляющихся целей, идентифицировать людей. Стрельбы выполнялись на расстояния от 100 до 800 метров. Снайперы отрабатывали не только задачи на уничтожение целей, но и их изнурение и подавление, выполняли одновременную стрельбу по двум и трем целям. Для этого применялись винтовки СВД и модернизированные винтовки АСВК-М, современное оптическое оборудование и тепловизионные приборы.

В учении также приняли участие миротворческие, мотострелковые, инженерные и другие подразделения в составе более 500 военнослужащих и 50 единиц техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Снайперы
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