22.09.2020 (15:00)

На полигоне Прудбой системы АСУВ и РЭБ обеспечили защиту подразделений ЮВО и ВДВ от беспилотников условного противника в рамках СКШУ

Военнослужащие подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и связи мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) и отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск (ВДВ), дислоцированных в Волгоградской области, обеспечили скрытую систему управления войсками и защиту от беспилотников условного противника на полигоне Прудбой в ходе проведения стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020»

Во время проведения маневров военнослужащие подразделений связи и радиоэлектронной борьбы развернули подвижные пункты управления, осуществив защиту радиоканалов от массированного воздействия и подавления радиочастот РЭБ условного противника и обеспечив непрерывное управление войсками.

Подразделения связи, переместив полевые узлы, выполнили маскировку и укрыли станции спутниковой связи, командно-штабные машины, антенны и кабельные линии связи учитывая особенности и рельеф местности полигона.

Применение комплексов «Борисоглебск-2» подразделениями РЭБ ЮВО позволило подавить сигналы управления беспилотных летательных аппаратов условного противника и предотвратить проведение ими оптической и электронной воздушной разведки.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской», а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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