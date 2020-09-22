22.09.2020 (17:20)

В Нижегородской области военнослужащие ЗВО отразили наступление превосходящих сил условного противника

На полигоне Мулино в Нижегородской области в рамках двухстороннего батальонно-тактического учения с танковыми и мотострелковыми подразделениями Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа военнослужащие отразили наступление превосходящих сил условного противника.

В ходе учения подразделения отработали действия в обороне, на полигоне были оборудованы скрытые позиции танков Т-80 и боевых машин пехоты БМП-2. При приближении противника экипажи боевой техники открыли огонь по мишеням, имитирующим живую силу и бронетехнику наступающего противника. В результате слаженных действий наступление было остановлено и танковые подразделения перешли в контрнаступление.

Всего в батальонно-тактическом учении принимают участие свыше 800 военнослужащих, задействовано порядка 200 единиц вооружения и военной техники танковых и мотострелковых подразделений в том числе танки Т-80, самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С», боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А и многоцелевые транспортеры МТЛБ.

В течении недели военнослужащие отработают задачи по отражению наступлений условного противника, уничтожению укрепрайонов с различными фортификационными сооружениями. Учения проводятся под руководством командующего гвардейской танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенанта Сергея Киселя.

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