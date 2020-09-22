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22.09.2020 (15:08)

В Подмосковье инженеры ЗВО навели понтонную переправу через реку

В Подмосковье инженерные подразделения Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа навели переправу через реку в рамках тактико-специального учения.

 В ходе учения военнослужащими понтонно-мостовой команды были сброшены на воду понтонно-мостовые звенья для осуществления передислокации военной и специальной техники на противоположный берег реки.

Инженеры действовали в условиях, максимально приближенных к боевым, под выстрелами диверсионной группы условного противника. Прикрытие переправы осуществляли бронетранспортеры БТР-82А.

С помощью новейшего понтонно-мостового парка ПП-2005М военнослужащие всего за 1 час смогли осуществить переброс тяжёлой техники на другой берег.

Всего в учении приняло участие около 150 военнослужащих и было задействовано порядка 40 единиц вооружения, военной и специальной техники гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска
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