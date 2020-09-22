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22.09.2020 (16:05)

Российские военнослужащие в Приднестровье приступили к батальонно-тактическому учению

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) началось батальонно-тактическое учение с мотострелковым батальоном.

На первом этапе батальонно-тактического учения военнослужащие отработали действия при подъеме по тревоге, получили оружие, вывели технику из парка боевых машин и сформировали колонну в районе сосредоточения.

Выполнив мероприятия по маскировке военной техники, военнослужащие совершили марш протяженностью 50 километров в указанный район на более 30 единицах военной техники. При совершении марша в составе батальона особое внимание уделялось действиям головного дозора при обнаружении по различным признакам заминированных участков дороги на пути следования колонны.

Батальонно-тактическое учение пройдёт в несколько этапов на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
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