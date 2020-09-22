22.09.2020 (15:35)
Расчеты БпЛА «Орлан-10» во время учений в Сибири отработали поиск и обнаружение объектов условного противника в ночное время
Военнослужащие подразделения беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Кемеровской области, в рамках специальных учений отработали задачи по поиску и обнаружению скрытых объектов условного противника в ночное время.
Во время учения расчеты БпЛА «Орлан-10» выполнили мероприятия по развертыванию беспилотных летательных аппаратов, их запуску с ограниченных площадок, провели воздушную разведку над лесистой местностью с целью обнаружения командных пунктов, фортификационных сооружений и огневых средств условного противника. Определить точные координаты расположения скрытых объектов помогла гиростабилизированная телевизионная камера с тепловизором, установленная на беспилотник.
Военнослужащими также были отработаны действия по управлению с наземного пункта одновременно несколькими БпЛА, в том числе, когда в качестве ретранслятора был использован один летательный аппарат, передающий сигнала управления отдаленным беспилотникам.
В учении было задействовано более 300 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.
41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.