22.09.2020 (15:32)
Сапёры ОГРВ ПРРМ подготовили стрельбище к батальонно-тактическому учению
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) саперы подготовили войсковое стрельбище к батальонно-тактическому учению.
Саперы провели работу по установке на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ средств имитации.
Для создания условий БТУ, максимального приближенных к реальным боевым действиям, саперы ОГРВ ПРРМ установили учебные минные поля на пути следования колоны мотострелкового батальона, а также организуют на отдельных участках местности имитацию отравленного воздуха и авиаударов условного противника.
БТУ пройдёт на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.
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