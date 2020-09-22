22.09.2020 (14:29)

Снайперы армейского корпуса Балтийского флота учились вести бой в темное время суток

В рамках контрольных занятий снайперы соединений и воинских частей армейского корпуса Балтфлота отработали специальные задачи в ночных условиях на нескольких полигонах в Калининградской области.

Снайперы учились поражать мишени на дистанциях от 300 до 800 метров. В общей сложности, в мероприятиях боевой подготовки приняли участие около 100 военнослужащих.

В рамках занятий снайперы объединения совершенствовали практические навыки по огневой, тактической и специальной подготовке. Учебные задачи отрабатывались в составе снайперских пар и групп. В целях развития внимания у военнослужащих во время практической стрельбы для снайперов была создана новая оперативная обстановка с применением современных радиоуправляемых мишеней.

До конца недели в ходе ночных занятий по огневой подготовке снайперы выполнят более десятка упражнений учебных стрельб с использованием ночных прицелов.

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