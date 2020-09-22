22.09.2020 (13:45)

Подразделения РХБ защиты ЮВО на СКШУ «Кавказ-2020» обеспечили маскировку войск на площади более 10 кв. км

Военнослужащие соединения радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) в ходе стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020» поставили аэрозольные завесы на площади более 10 кв. км в целях обеспечения скрытного выдвижения подразделений отдельной мотострелковой бригады, приступившей к практическим действиям на полигоне Прудбой в Волгоградской области.

Постановка аэрозольных завес выполнялась как в статическом положении, так и в движении. Кроме того, подразделения РХБ разведки оборудовали наблюдательные посты, провели замеры радиации в воздухе, грунте и воде, вели учет доз облучения.

Специалисты РХБ защиты также отработали вопросы специальной обработки вооружения и военной техники общевойсковых подразделений, вышедших из условной зоны заражения.

Для выполнения поставленных задач военнослужащие подразделений РХБ защиты задействовали машины химической разведки РХМ-6, авторазливочные станции АРС-14КМ, дезинфекционно-душевые установки (ДДУ-1) на базе автомобилей КамАЗ и термодымовую аппаратуру ТДА-2К.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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