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22.09.2020 (14:00)

В Москве при поддержке Главного командования ВМФ и Русского географического общества проведена уникальная фотовыставка «С мечтой о море»

В Москве в современном   выставочном Арт-пространстве «Exposed» в рамках проекта «Аристократы морей» прошла фотовыставка художественной маринистики «С мечтой о море». Выставка была представлена Фондом содействия сохранности культурно-исторического наследия и развития художественной маринистики «Морское фотографическое собрание» при поддержке Главного командования ВМФ России, Русского географического общества и Объединенной судостроительной корпорации.

Главный лейтмотив выставки – это мечта о море и морской романтике, которая дарит позитив, радость, вдохновение двигаться к цели и насыщать жизнь яркими событиями.    

Посетители выставки ознакомились с авторскими фотокартинами, увлекающими в эстетику парусной классики, перламутр синей глади моря. 

Впервые в экспозиции были представлены работы из цикла «На поверхности», где особое внимание привлекает  игра цвета моря и переливы морских настроений.

Авторы - фотографы Александр Алякринский, Александр Кильмет, художник-дизайнер Росита. Проект был поддержан также Российским историческим обществом, Фондом «История Отечества», Творческим  союзом художников России, изданиями  «Комсомольская правда», «Морские вести России», «Мир женской политики»,  «Корабел.ру» и др..  

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот , Русское географическое общество
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