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22.09.2020 (15:06)

Расчеты РСЗО «Град», гаубиц «Акация» и «Мста-Б» танковой дивизии ЦВО уничтожили бандгруппу на учении под Челябинском

Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО), отработали уничтожение условной бандгруппы на учении под Челябинском. В практических действиях приняли участие расчеты 122-мм реактивных систем залпового огня «Град», 152-мм гаубиц «Акация», «Мста-Б» танковой дивизии ЦВО.

По замыслу учения, расчетам реактивных систем залпового огня «Град» и гаубиц «Мста-Б» предстояло уничтожить отряды крупного незаконного вооруженного формирования, действующие на большом удалении в нескольких районах полигона. Подразделения действовали в составе разведывательно-огневых комплексов, в связке с операторами беспилотников «Орлан» и разведывательных комплексов «Стрелец».

Военнослужащие нанесли сосредоточенные огневые удары по целям, имитирующим командные пункты и скопление техники «боевиков» на расстояниях от 8 до 15 км. Разведчики в реальном времени обеспечили передачу координат целей для поражения и корректировку огневых налетов.

В учении приняли участие до 500 военнослужащих, было задействовано около 100 единиц техники.

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Метки:
Танки , Центральный военный округ
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