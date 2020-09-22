22.09.2020 (12:50)

Корабли и авиация Черноморского флота ракетным ударом уничтожили отряд кораблей противника в рамках СКШУ «Кавказ-2020»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Корабли и авиация Черноморского флота ракетным ударом уничтожили отряд кораблей противника в рамках СКШУ «Кавказ-2020»

В ходе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020» ракетные катера (РК) «Ивановец» и Р-60 Черноморского флота (ЧФ) выполнили ракетные стрельбы по отряду боевых кораблей (ОБК) условного противника во взаимодействии с самолётами морской авиации и ПВО

По условиям проведения стрельб, уничтожение условного противника было выполнено в два этапа.

В ходе первого этапа корабельная ударная группа (КУГ) в составе РК «Ивановец» и Р-60 нанесла ракетный удар по сложной мишенной позиции, имитирующей ОБК противника, противокорабельными ракетами «Москит» одновременным залпом. Обе ракеты успешно поразили цели.

На втором этапе по мишени был выполнен бомбовый удар парой фронтовых бомбардировщиков Су-24М и парой многоцелевых истребителей Су-30СМ с дострелом по цели крылатыми ракетами.

В результате воздушной атаки мишенная позиция была также успешно поражена. Моряки и лётчики показали высокий уровень взаимодействия при выполнении совместных задач с соблюдением необходимых мер безопасности.

В настоящее время в море в рамках СКШУ «Кавказ-2020» находится более 20 кораблей Черноморского флота. Экипажи кораблей выполняют боевые упражнения в морских полигонах в составе различных корабельных ударных групп.

В рамках СКШУ «Кавказ-2020» задачи в море выполняют более 20 кораблей и катеров флота, в том числе: флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер «Москва», сторожевой корабль «Пытливый», малые ракетные корабли «Вышний Волочек» и «Орехово-Зуево», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Азов» и «Новочеркасск», ракетные катера «Набережные Челны», «Ивановец», «Шуя» и «Р-60», а также ракетный корабль на воздушной подушке «Самум». На различных этапах учения корабельные и береговые соединения, авиация флота выполняют комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетно-бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, наземных авиационных полигонах, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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