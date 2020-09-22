22.09.2020 (12:56)

На полигоне Хмелевка утилизированы боеприпасы, поднятые со дна Балтийского моря

На морском десантном полигоне Хмелевка специалисты морской инженерной службы Балтийского флота провели поэтапную утилизацию нескольких тысяч боеприпасов, поднятых на поверхность сводным отрядом МЧС России с затонувшей немецкой баржи под Балтийском.

Проведение данного вида работ на флотском полигоне обеспечивало специальное инженерно-саперное подразделение, в состав которого вошли военнослужащие, прошедшие специальную подготовку и имеющие допуск к минно-взрывным работам.

Всего с начала работ специалистами морской инженерной службы было утилизировано более семи тысяч взрывоопасных предметов — артиллерийских снарядов разного калибра и фаустпатронов.

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