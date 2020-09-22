22.09.2020 (12:44)
Второй этап Всероссийских соревнований по морской робототехнике «Аквароботех-2020» стартовал во Владивостоке
Во Владивостоке на базе Морского государственного университета имени адмирала Г.И.Невельского состоялась торжественная церемония открытия II этапа Всероссийских соревнований по морской робототехнике «Аквароботех-2020».
В мероприятии по направлениям «Телеуправляемые подводные необитаемые аппараты» и «Автономные необитаемые подводные аппараты» принимают участие студенты ведущих морских вузов России.
С приветственным словом к участникам обратился Главный судья капитан первого ранга Павел Дробин, он поздравил команды с началом турнира и пожелал молодым специалистам удачи и отличных выступлений.
Проведена официальная жеребьевка очередности выступления команд, калибровка, взвешивание и замер габаритов заявленных образцов техники.
С 2018 года в состав судейской коллегии входят специалисты Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.
Итоги первенства будут подведены 25 сентября. Экспертами Минобороны России будут отобраны инновационные технологии и перспективные технические решения, представленные участниками для оценки возможности реализации и целесообразности их применения в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.
Организатор – Фонд перспективных исследований при поддержке Минобороны России, Минобрнауки России, Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и АО «Объединенная судостроительная корпорация».