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22.09.2020 (12:44)

Второй этап Всероссийских соревнований по морской робототехнике «Аквароботех-2020» стартовал во Владивостоке

Во Владивостоке на базе Морского государственного университета имени адмирала Г.И.Невельского состоялась торжественная церемония открытия II этапа Всероссийских соревнований по морской робототехнике «Аквароботех-2020».

В мероприятии по направлениям «Телеуправляемые подводные необитаемые аппараты» и «Автономные необитаемые подводные аппараты» принимают участие студенты ведущих морских вузов России.

С приветственным словом к участникам обратился Главный судья капитан первого ранга Павел Дробин, он поздравил команды с началом турнира и пожелал молодым специалистам удачи и отличных выступлений.

Проведена официальная жеребьевка очередности выступления команд, калибровка, взвешивание и замер габаритов заявленных образцов техники.

С 2018 года в состав судейской коллегии входят специалисты Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России.

Итоги первенства будут подведены 25 сентября. Экспертами Минобороны России будут отобраны инновационные технологии и перспективные технические решения, представленные участниками для оценки возможности реализации и целесообразности их применения в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Организатор – Фонд перспективных исследований при поддержке Минобороны России, Минобрнауки России, Военно-промышленной комиссии Российской Федерации и АО «Объединенная судостроительная корпорация».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Соревнования , Наука
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