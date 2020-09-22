22.09.2020 (12:21)

В Астраханской области расчёты системы С-300 «Фаворит» ЗВО уничтожили учебные высокоманёвренные цели

В Астраханской области на полигоне Ашулук расчеты Ржевской дивизии ПВО Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа выполнили боевые пуски зенитных управляемых ракет по учебным целям.

В ходе тактических учений с боевой стрельбой боевые расчеты зенитных ракетных полков С-300 ПМ2 «Фаворит», совершивших марши из Воронежской и Новгородской областей, выполнили задачи по отражению массированного ракетного авиационного удара в условиях воздействия активных шумовых помех с помощью имитированного пуска зенитных управляемых ракет воздушного «противника».

Основное внимание на учении было уделено ведению противовоздушного боя с боевыми пусками зенитных управляемых ракет. В воздушном налёте было применено 6 ракето-мишеней, имитирующих современные и перспективные средства воздушного нападения с различными высотно-скоростными характеристиками: высотные мишени «Стриж-М», гиперзвуковые «Фаворит», а также аэродинамические маловысотные ракето-мишени «Армавир-МВУ».

В ходе теоретической части учения боевые расчеты сдали зачёты по технической, тактической и ракетно-стрелковой подготовке. На автодроме полигона водители-механики пусковых установок и заряжающих машин на время выполнили комплекс упражнений по вождению боевых машин.

Кроме того, подразделения дивизии ПВО заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в новом позиционном районе, совершили марш на временные дежурные позиции, преодолев участки «зараженной» местности, провели комплекс мероприятий по дегазации и маскировке боевой техники.

«В ходе учения были выполнены все поставленные задачи, расчёты показали высокую организованность, высокие теоретические знания и практические навыки», - отметил заместитель командующего объединением по ПВО полковник Михаил Калинков.

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