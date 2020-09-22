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22.09.2020 (11:59)

Во Всероссийском детском Центре «Океан» дали старт юнармейской смене

Во Всероссийском детском центре «Океан» торжественно открыли десятую смену для участников движения «Юнармия». Профильный заезд «Служить России» для сотни мальчишек и девчонок Приморского края стал запоминающимся событием. За две недели ребята не только погрузятся в мир увлекательных квестов и турниров, но смогут примерить на себя различные профессии.

«В игровой форме мы не только помогаем юнармейцам определиться
с выбором будущей специальности, раскрыть в себе определенные таланты, лидерские качества, но и формируем профессиональные кадры, необходимые стране» - уточнил начальник Главного штаба Юнармии летчик-космонавт Роман Романенко.

Основной ориентир, которому будут следовать участники смены – военно-патриотический. Юнармейцев ждет множество мероприятий, посвященных юбилею Великой Победы. Ярким финалом станет игра на местности, сконструированная по формату легендарной «Зарницы». И вот здесь воспитанники Юнармии смогут применить весь арсенал знаний, приобретенный за время пребывания в лагере.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Юнармия
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