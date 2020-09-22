22.09.2020 (11:10)

Совместное учение сил ПВО и радиотехнических войск ЦВО стартовало под Екатеринбургом

Боевые расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 и новейших мобильных радиолокационных комплексов (РЛК) «Небо-М» авиационного объединения Центрального военного округа (ЦВО) приступили к отработке учебно-боевых задач в рамках тактического учения, стартовавшего в Свердловской области.

В рамках первого этапа тактического учения боевые расчеты С-300 и «Небо-М» совершили марши на расстояние до 100 километров в новые позиционные районы, выполнили развертывание, маскировку позиций и заступили на учебно-боевое дежурство по охране воздушного пространства в уральской зоне ответственности.

В ходе совместного учения боевые расчеты ЗРС С-300 и РЛК «Небо-М» отработают взаимодействие при обнаружении, опознавании и уничтожении высокоскоростных аэродинамических целей на больших и малых дальностях, роль которых будут выполнять истребители-бомбардировщики поколения 4++ Су-34, истребители-перехватчики МиГ-31 и самолеты разведчики Су-24МР.

Тактическое учение сил противовоздушной обороны и радиотехнических войск Центрального военного округа завершится в конце сентября, в нем задействовано 11 самолетов Су-34, МиГ-31 и Су-24 МР, более 50 единиц наземной военной и специальной техники, около 200 военнослужащих из числа боевых расчетов ЗРС С-300 и РЛК «Небо-М», а также летного и инженерно-технического состава.

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