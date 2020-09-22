22.09.2020 (10:30)

Противотанковые подразделения десантно-штурмового Кубанского казачьего полка из Новороссийска совершили успешные пуски ракет из ПТРК «Конкурс»

В рамках подготовки к активной фазе стратегического командно-штабного учения (СКШУ) «Кавказ-2020» личный состав противотанковой батареи гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачьего полка отработал действия в составе противотанкового резерва соединения.

В ходе практической части мероприятий артиллеристы батареи ПТУР совершенствовали навыки боевой стрельбы с различных огневых позиций из противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Конкурс».

Также военнослужащие в составе подразделений выполнили нормативы по развертыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей и решению задач по их огневому поражению, правильной корректировке огня.

В ходе боевых стрельб расчеты поразили цели, имитирующие командно-штабные машины и пусковые установки тактических ракетных комплексов условного противника.

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, наземных авиационных полигонах Арзгирский и Копанской, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

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