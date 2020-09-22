22.09.2020 (10:00)

В ходе учений «Кавказ-2020» подразделения ВДВ отрабатывают задачи транспортировки отрядов передового десанта на полигоне в Астраханской области

Военнослужащие Ульяновского и Камышинского отдельных соединений Воздушно-десантных войск, принимающие участие в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020», приступили к практическим действиям в составе подразделений соединения ВДВ «нового типа» на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

В рамках тактического эпизода десантники отрабатывают десантно-штурмовые действия и беспарашютное десантирование личного состава с использованием канатов и спусковых устройств из вертолетов армейской авиации, а также посадочным способом.

Кроме того, десантники тренируются осуществлять переброску вертолетами армейской авиации Ми-26 и Ми-8АМТШ двух батарей гаубиц Д-30, автомобилей «Нива Котенок» и «Эскадрон», оснащенных 120-мм минометами «Сани», автоматическими гранатометами АГС-17, крупнокалиберными пулеметами «Корд», а также автомобилей-багги и УАЗ «Пикап», оснащенными пулеметами «Печенег».

Справочно:

Стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020» пройдет с 21 по 26 сентября 2020 года на внутренних полигонах Южного военного округа, наземных авиационных полигонах, а также в акваториях Черного и Каспийского морей.

Для отработки совместных действий в составе группировок войск (сил) на учение приглашены воинские формирования от Армении, Белоруссии, Китая, Мьянмы и Пакистана. Представители Азербайджана, Индонезии, Ирана, Казахстана, Таджикистана и Шри-Ланки планируют принять участие в качестве наблюдателей.

Всего к СКШУ «Кавказ-2020» планируется привлечь около 80 тысяч человек, в том числе соединения и части боевого, тылового и технического обеспечения, а также соединения ПВО, ВМФ и специальных войск (Росгвардии и МЧС). При этом максимальное количество привлекаемого личного состава воинских частей, подпадающих под действие Венского документа 2011 года, на учении, проводимом под единым оперативным командованием, составит до 12 тысяч 900 военнослужащих. В практических действиях войск (сил) на полигонах будут задействованы до 250 танков, до 450 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице