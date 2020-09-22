22.09.2020 (10:41)

Во Владивостоке начались чемпионаты Вооружённых Сил РФ по гребле на шлюпках и гребно-парусному двоеборью

Во Владивостоке на водной станции филиала ЦСКА прошла торжественная церемония открытия чемпионатов Вооружённых Сил по гребле на шлюпках и гребно-парусному двоеборью.

На церемонии открытия помощник главнокомандующего Военно-Морским Флотом по физической подготовке капитан 1 ранга Алексей Пивачёв поприветствовал участников соревнований – команды Северного и Тихоокеанского флотов, Черноморского высшего военно-морского училища имени адмирала П.С.Нахимова, Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова, Военно-научного учебного центра ВМФ «Военно-морская академия», частей центрального подчинения, а также Военного института физической культуры. Он пожелал спортсменам честной борьбы и красивых побед.

Сегодня участники всех 11 команд прошли мандатную комиссию. Во второй половине дня состоялась жеребьевка, в ходе которой была определена очередность выступления спортсменов и составы подрупп.

Чемпионаты Вооруженных Сил пройдут с 22 по 30 сентября в акватории Амурского залива.

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