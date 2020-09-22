22.09.2020 (09:24)

Юнармия и Российское экологическое общество подписали соглашение о сотрудничестве

Руководители Юнармии и Российского экологического общества подписали соглашение о сотрудничестве. Церемония состоялась в Москве, в Центральном доме Юнармии. Свои подписи в документе поставили лидер движения, лётчик-космонавт Роман Романенко и председатель Общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество» Рашид Исмаилов. Стороны пожелали друг другу успешного сотрудничества и новых грандиозных задач, решать которые теперь будут сообща.

«Данный союз – очень важен не только для наших ребят, но и для планеты в целом. Юнармейцы всегда с огромным энтузиазмом подключаются к всероссийским акциям по сохранению природы. Сейчас, когда мы заручились поддержкой экологов, мы «свернем горы», а точнее сможем организовать еще больше мероприятий, направленных не только на защиту окружающей среды, но и пропаганду экологических ценностей современной молодежной культуры» - пояснил Лидер Движения Роман Романенко.

После официальной части перешли к торжественной – награждению активистов юнармейского движения. Эти ребята в любое время дня и ночи подключаются ко всем акциям: экологическим, патриотическим, историческим и военно-спортивным. Глава Юнармии Роман Романенко поблагодарил ребят за «раскрутку» «Юнармейской карусели», за то, что с первых дней работы интерактивно-выставочного модуля они находились на площадках и помогали детям знакомиться с тематическими секциями и направлениями. В ответ активисты поблагодарили за оказанное доверие и пообещали впредь плодотворно сотрудничать.

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