22.09.2020 (10:21)

В Екатеринбурге завершен ремонт военного аэродрома

В Екатеринбурге отремонтирован военный аэродром, на котором базируются самолеты транспортной авиации Центрального военного округа.

Отдельный инженерно-аэродромный батальон уральского объединения ВВС и ПВО завершил ремонт основных и запасных площадок и мест стоянки транспортных самолетов и вертолетов. В ходе ремонта были уложены новые железобетонные плиты, поступившие по госзаказу, что позволит значительно продлить срок эксплуатации элементов покрытия. Кроме того, увеличено число мест для стоянки авиационной техники, дополнительно расширена аэродромная площадка для перелетающих транспортных и пассажирских самолетов военного значения. Работы производились без остановки боевой подготовки и перебазирования авиационной техники.

С 2016 года были отремонтированы военные аэродромы в Новосибирской, Челябинской, Свердловской областях, а также в Пермском и Красноярском краях.

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