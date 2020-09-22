22.09.2020 (08:25)

Более 1 тыс. российских мотострелков провели двустороннее учение на двух горных полигонах Ляур и Самбули в Таджикистане

В ходе учения военнослужащие отработали действия в обороне и наступлении с применением разведывательно-ударных и огневых комплексов. Основное внимание было уделено совершенствованию взаимодействия между мотострелковыми, танковыми, артиллерийскими и разведывательными подразделениями.

С военнослужащими состоялись боевые стрельбы из стрелкового оружия, гранатометов, вооружения боевых машин, танков, артиллерийских орудий. Мониторинг действий подразделений в ходе маневров и ведения огневого поражения сил и средств условного противника в горах осуществляли расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов «Орлан -10».

В учении было задействовано более 150 единиц вооружения и военной техники: боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А, танки Т-72, реактивные системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские гаубицы «Акация» и «Гвоздика».

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